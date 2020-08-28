大陸環球網昨晚刊載陸媒《環球時報》28日社評指出，美國政府日前宣布制裁與南海島礁建設相關的24家中國大陸公司，列入商務部實體清單，並且將對一些個人進行簽證限制。為啟動這一制裁，美方已經醞釀了很久，在離大選僅剩兩個多月時推出，以此展示對陸強硬態度並拉動川普總統選情用意十分明顯。

社評強調，南海主權問題已經掰開揉碎折騰好幾輪了，對法理和輿論層面的爭執，地區內逐漸形成了適應力，加上「南海行為準則」談判處於進展中，「吵架」在這裡所意味的風險在降低，美國等外部力量能夠煽動的空間是有限的。

社評指出，這一地區局勢的真正風險是發生軍事摩擦，南海其他聲索國與中國出海上意外事件的機率要小於前些年，但美中海空力量擦槍走火的風險則有上升之勢，這也是南海局勢比過去更加緊張的真正焦點。

社評分析，美國一方面野蠻推行南海上的「自由航行」，對中國保持壓力，一方面它對中方海上軍事力量和陸基導彈力量不斷現代化、以及中方堅守利益底線的決心是有所畏懼的。不管什麼時候，大陸在遭到攻擊時必將堅決反擊的意志都毫不動搖，美方對此了解，因此它的南海挑釁將在現有區間內擺動，它會對挑戰中方底線保持謹慎。

社評認為，外界傳解放軍26日對南海水域發射了東風-21D和東風-26B導彈，中方對這一報導既未否認也未確認。隨著美軍在南海愈發頻密地秀肌肉，解放軍在那片水域的行動必須同時增加，壓制、對衝美方的氣焰，強化對方對中國不懼戰、會在衝突爆發情況下決不手軟意志的認識，防止華盛頓產生他們炫耀武力能把中國人嚇住的誤判。

社評譏諷，美制裁中國公司，這是中美南海博弈比較周邊的美方招數，對中方形不成實質的壓力，對越南菲律賓等國的鼓舞效應也非常有限。至於對中方人員搞簽證限制，尤其會被中國人嗤之以鼻。在美方控制住疫情遙遙無期的當下，會有多少中國人願意去大洋彼岸全球最嚴重的「疫情國」呢？

社評強調，美方不斷將中國的公司列入實體清單，中方實施對等報復並非很容易，但大陸無需因此而沮喪。這是因為第一，所有商業制裁都註定是雙刃劍，美方制裁中國一個公司，就會同時割美方公司一塊肉。第二，美國這樣幹得多了，防止遭美制裁會逐漸成為中國公司的一項成長基因，也會在中國經濟內部形成戰略性的避險功能。這樣的適應性一定會加快成長。

(中時 )