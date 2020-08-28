知名網紅館長陳之漢今（28）日凌晨２時許，步出自家健身房「成吉思汗」林口旗艦館時，遭不明人士襲擊連開3槍，鮮血直流，當場倒地，經救護人員急救包紮後緊急送醫。開槍的23歲劉姓男子案發後已向警方投案，目前仍接受警方偵訊中。

據了解，23歲而劉姓男子本身擁有3項前科，劉嫌今年３月，於三重為一對情侶糾紛中的女方出氣，當場痛毆男方，並將男方的iPhone摔壞，警方當時以妨害自由、傷害、毀損送辦，除此以外，劉嫌還多次涉入毒品，但因持有三、四級毒品未能在前科上有紀錄。

其罪行包含妨害自由、傷害及毀損，且均為同一案。劉男本是「成吉思汗」的會員，日前因性騷擾館長後，向健身房要求退費，雙方鬧得不愉快，而館長又在直播中將此事公審，讓他慘遭肉搜，因此挾怨報復，釀下殺機。

事發前，劉姓男子晚間由內湖港墘招攔計程車前往林口，抵達文化二路，先是進超商購買啤酒後，在計程車內待了近30分鐘後，自行下車橫越至馬路對面，在此前並要求司機到小北百貨附近的公車站等他，並告知司機自己「馬上就回來」。

待館長步出健身房後，快步上前朝他開了3槍，館長身中3槍，1槍貫穿身體彈頭留在原地；2槍在體內，但因反彈身上有多處槍傷，劉男做案後搭乘計程車離去，並到派出所自行投案，劉男面對移送分局時的媒體提問不發一語，堅持要等律師來才要開口，目前劉男保持緘默，但目前仍連絡不到任何律師。

(中時新聞網)