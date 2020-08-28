美國威斯康辛州非裔男子布雷克遭白人警察從背後連開7槍，再次引起全美敏感的種族爭議問題，不僅示威擴散全美各大城市，連美國NBA也率先宣布26日當晚賽事罷賽，作為抗議。不過，美國總統川普雖稱他不清楚當前抗議，但反酸NBA已淪為政治組織，難怪收視率越來越差。

據美媒國家公共廣播電台（NPR）報導，川普27日參訪聯邦緊急事務管理署時表示，「坦白說，我覺得人們已經對NBA感到厭倦，我知道他們收視率非常差，這非常不幸；他們已變成像是一個政治組織，也並不是好事，我不認為這對體育賽事或我們國家而言是好事」。

另外，白宮高級顧問暨川普女婿庫許納（Jared Kushner）也對NBA球員罷賽抗議不以為然，認為他們非常幸運，「就算他們停賽一晚，也不會對他們財務狀況有影響，不會有經濟壓力，他們很有錢是件好事」。

庫許納也對長期關注種族問題、並支持罷賽的湖人「小皇帝」詹姆斯（Lebron James）喊話，表示他認為彼此都有共同目標，希望能站在同一條路上，「我認為NBA內有很多社會活動份子，提出了很多口號，但我認為我們將口號與標語落實行動，解決問題」。

而民主黨總統候選人拜登與副手賀錦麗也都支持NBA罷賽，拜登也在推特上表示，此一時刻更需要有道德的領導人，而這些運動員為了善意，藉由暫停他們的賽事，挺身而出並發聲，現在不是沉默的時候。

至於NBA何時恢復比賽，據ESPN報導引述消息人士指出，在參與季後賽的NBA球員於27日討論後，目前頃向複賽，原本應於26舉辦的賽事改在29日舉行。

(中時新聞網)