台74線快速道路西向松竹匝道入口，提前於8月27日通車，用路人不再繞路，相當便利。（立委莊競程服務處提供／陳世宗台中傳真）

封閉一年多的台74線快速道路西向松竹匝道入口，原預定於今年9月底完成，在立委莊競程、市議員曾朝榮等人積極爭取，並於3月27日邀集交通部高公局等辦理會勘，提前於8月27日通車，用路人不再繞路，相當便利。

交通部高速公路局為辦理國道4號台中環線豐原潭子段第C715標潭子系統交流道工程銜接台74線之拓寬施工作業，自107年12月18日起全天24時封閉台74線松竹至潭子(21K＋080~19K＋750)西行線外側車道及外路肩進行施工。

莊競程、曾朝榮表示，松竹匝道封閉需要繞道而行，造成用路人不便，他們於今年3月27日邀集高公局與當地和平里長林標權、軍功里長黃銘河會勘，要求在安全無虞前提下，縮短工期。

莊競程指出，配合國4豐潭段工程、基於用路安全而暫時封閉之台74松竹西入匝道，原訂今年9月底恢復使用，在安全考量下，仍提前開通，他特別感謝交通部長林佳龍重視基層聲音，提供行的便利。

高公局表示，台74線西行主線並恢復為3車道、行車速限並恢復為每小時80公里。台74線西行主線之路肩範圍外，仍屬於施工區域，民眾行經該路段，應注意通過。

另台74線東行主線，因與國4豐潭段的銜接工程，仍持續趕工中，自潭子交流道至松竹交流道，仍屬於施工交維區段，現況仍維持主線2車道、行車速限維持每小時60公里，請用路人小心駕駛、減速慢行。

(中時 )