周四東京天然橡膠期貨續觸6個月高點，市場持續供應擔憂支撐，因產膠國泰國COVID-19疫情擴大，導致勞動力短缺，造成供給緊張，吸引新的買盤增加，且中國汽車輪胎的需求回升，提振東京膠價進一步走高，續創6個月新高；據了解，今年上半年泰國天然橡膠產量達225萬噸，較去年同期的230萬噸下降1.8%。

TOCOM-指標12月期貨漲1.9%，報每公斤180.8日圓；新加坡SICOM-RSS3 9月期貨漲近2.8%，報每公斤191.7美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨漲0.3%，收於每噸12615元人民幣。

亞洲橡膠現貨價格持續上漲，因泰國天然橡膠庫存減少，截至6月，天然橡膠庫存降至38.5萬噸，較前一個月減少27%，並較去年同期下降17%。

其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB漲近1.5%，報每公斤58.65泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲1.2%，報現貨價每公斤139.35美分。(商品行情網)

(時報資訊)