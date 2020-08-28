居家防疫的生活方式帶動個人電腦（PC）銷售大增，惠普公司（HP Inc）上季營收遠超出華爾街預期，周四盤後股價上漲5%，延續稍早前收漲逾2%的升勢。

惠普公布第三財季營收年減2%，為143億美元，遠優於市場預估的133億美元。營收下滑，主要受到印表機業務大幅衰退20%影響。

淨利為7.34億美元，每股盈餘為52美分，較前一年同期的淨利12億美元、每股盈餘79美分下滑。經調整後，每股盈餘為49美分，雖低於前一年同期的58美分，但優於市場預估的43美分。

受惠於疫情期間遠端辦公與上課的大趨勢，惠普第三財季PC業務營收年增7%，分析師更點出該公司的消費者PC營收與筆記型電腦營收較前一年同期分別大幅成長42%與32%，表現「令人難以置信」。

執行長Enrique Lores在公司發布財報前即表示，PC銷售情況非常好，這個產品已經變成不可或缺的用品，過去每個家庭通常只有1到2部PC，現在是每一位家庭成員都必須有一部電腦，供居家上班與上課使用，這驅動了需求。

若非供應鏈吃緊、零組件與物流成本升高，以及列印事業營收大減，惠普上季的表現應該會更好。Lores預期，隨著部分商務客戶回籠，本季業務可望反彈。反映這樣的樂觀看法，惠普預估其第四財季調整後每股盈餘介於50～54美分，較前一季成長，並超出市場預估的50美分。

(時報資訊)