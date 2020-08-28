台股近期因受惠中美貿易戰下「貿易戰紅利」的2檔DR股泰金寶DR(9105)及越南控DR(9110)，今早股價豬羊變色，不但打開漲停價，其中越南控DR率先在早盤由漲停價6.94元翻跌至跌停價5.69元；而泰金寶在越南控跌停後，股價跌幅擴大，開盤半小時內，也由漲停的5.42元下殺到跌停價4.44元。

泰金寶近期擴大召募軟硬體工程師，駐外管理及財務主管及品管人員。泰金寶生產的產品項目有三大類:消費性電子產品，通訊產品及資訊和影響產品，消費性電子產品如:多功能的電子計算器、電子辭典、電子手帳、數位電子書、泛用型遙控器、數位音樂器、智慧型家電、投影機，通訊產品則有衛星定位器(GPS)、衛星接收器、纜線數據機(Cable Modem)、手持式行動電話(Moblie Phone)、可攜式多媒體播放器(PMP)、數位機上盒(Set Top Box)、藍芽耳機。最後是資訊及影像產品：相片印表機、多功能事務機、可攜式印表機、雷射印表機、光學滑鼠、指紋辨識器、藍光播放器、數位攝影機(DV)、數位相機、外接式硬碟、多媒體播放設備、固態硬碟儲存設備(SSD)、NAS、電腦主機板。

(時報資訊)