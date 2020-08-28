女星伊能靜近期連續登上兩部陸綜《乘風破浪的姐姐》、《婆婆和媽媽》，人氣跟著上漲，不過人紅是非多，伊能靜也因此遭指有「媽味」、強勢，對此，伊能靜也高EQ回應此事，並表示她不反對「媽味」這個詞，伊能靜反而認為有媽味是很珍貴的事。

伊能靜日前在專訪失言談梅艷芳人生「很慘」，引發網狂譙，而經歷這段爭議後，伊能靜再度接受陸媒專訪，她認了自己很好強，而這個好強是對自我的要求，不過伊能靜也提到，螢幕上的她不是全部的自己，其實她常對孩子示弱。

伊能靜進一步指出，當全職媽媽是女性的天性，但不是女性應該做的事情，伊能靜並指出「媽味是非常珍貴的，沒有媽媽，沒有這一切」，伊能靜感性說：「我很高興我在所謂的媽味裡，贏到了很多的友情」。

至於伊能靜遭指強勢、話多，她則不介意被指話多，並表示：「因為我的確是形容一件事情是綿密的，而且我習慣把場景都討論進去」，不過伊能靜的「話多」沒有被身邊人嫌煩，反倒是遭網友嫌煩，對此，她則笑說：「但他們好可愛，他們一邊嫌煩、一直要看」。

(中時新聞網)