芭樂品種眾多，白肉芭樂雖熱量較低，但維生素、膳食纖維含量都輸紅肉芭樂。（高敏敏提供）

農委會研究發現，芭樂抗氧化力驚人，富含維生素C和多酚類，吃一顆竟可清除13至18條香腸的亞硝酸鹽。而營養師高敏敏也說，芭樂熱量低又營養，富含纖維可助排便，表皮更含有大量的維生素C，因此特別提醒，千萬不要過度搓洗，也別削皮吃。

高敏敏表示，芭樂屬於低GI的水果，是現代人的營養小夥伴！每100公克的紅肉芭樂熱量為42大卡，膳食纖維3.9公克、維生素A含量618（I.U.）、維生素C含量214.4（mg），除了熱量比白芭樂略高之外，其他的營養都勝過白芭樂，其中維生素A含量更是比白芭樂多12倍。

高敏敏指出，紅肉芭樂多是「土芭樂」和「珍珠芭樂」嫁接改良的品種，維生素與纖維的含量更豐富，可以養顏美容，還能幫助排便，但若想要補充礦物質鋅、維持免疫系統健康，其實白肉芭樂是不錯的選擇。

高敏敏也說，芭樂表皮富含維生素C，建議清洗的時候，下手不要太重，也別削皮吃，否則會讓營養大大流失，非常可惜。而芭樂籽膳食纖維豐富，吃了多喝水有助排便，但如果腸胃功能不好、有消化道疾病，建議還是少吃籽為妙，以免刺激腸胃。

而農委會曾在臉書分享，農業試驗所鳳山分所用29種水果實驗，發現「芭樂」是最強抗氧化水果，芭樂中的維生素C和多酚類含量明顯高於其他水果，吃一顆芭樂，約可清除13至18條中式香腸的亞硝酸鹽（依芭樂品種大小而異），戰鬥力十分驚人。

農委會解釋，肉類加工品，像是培根、香腸，為防止肉毒桿菌，不得不適量添加亞硝酸鹽，但吃多恐對身體不好，因此可以多吃高抗氧化力的水果。但要特別注意，並不是吃了這些水果，就能100%代謝亞硝酸鹽，平常食用加工肉品仍要適量。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

「高敏敏被譽為台灣最美營養師，畢業於中山醫學大學營養學系、北商大企業管理碩士MBA主攻化妝品保健品應用，專長為健康減重及抗老美肌營養，具有中華民國高考營養師證書、妝品原料管理師、肥胖醫療學會證照、糖尿病共同照護網證照、美國營養學會會員」

【本文獲高敏敏營養師授權，請勿轉載】

(中時新聞網)