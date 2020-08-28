美聯準會（Fed）主席鮑爾談話暗示長期零利率時代來臨，惟油價下跌使能源股疲弱不振，美股4大指數漲跌互見，而台股面臨南海緊張升溫、又逢周末，期現貨28日開盤皆一度下跌百點，加權指數目前下跌58點，暫報12,736點，台指期下跌69點，暫報12,688點；富櫃200指數期貨目前下跌34點，暫報6960點。

在籌碼面上，外資27日對現貨賣超77.48億元，期貨淨多單則小幅加碼200口，未平倉口數增至31,678口。現貨部分，自營商也站賣方，賣超9億元，投信則買超5.2億元，三大法人合計賣超81億元；官股券商則轉買方，買超12.9億元。

資深分析師許博傑指出，外資短線交互避險，沒有大危機，但也沒真心做多，而融資連5天增加，短線籌碼面不佳；從技術面來看，加權指數12,900點之上壓力大，短線須調整量價結構，不可再破月線，近日往上攻須補量至2,500億元以上，否則會有量價背離問題。

(工商 )