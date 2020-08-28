劉以豪將推出個人首張EP《U》，目前展開火熱倒數預購中，更奪下當週銷售通路排行榜冠軍佳績，晉升成暢銷歌手，他謙虛：「別鬧我了啦。我覺得，用音樂的方式表達我的快樂，跟我想說的故事，我現在其實只想這麼想，真的還不想把歌手掛在身上。有ㄧ天。也許我會。但現在我只想好好說故事。」

他所屬的何樂音樂也宣告將於9月5日、6日分別在高雄夢時代幸福廣場與台北華山大草原兩地舉辦「劉以豪FOR U」簽唱會，這回不同過往戲劇作品的粉絲見面會，完全是劉以豪一人坐鎮的主場，他既期待又緊張：「太新鮮了，新鮮過了頭，太過份的新鮮。我現在腦海一片空白，就先不去想這麼多了哈哈。希望大家都能來玩，我也會繼續努力。」

此外，劉以豪向來深受品牌廠商青睞，成為全球知名連鎖飯店2020年形象大使，今年度代言人更包含國際足球巨星內馬爾（Neymar），同時與體壇明星、名人聯手推廣，他興奮直呼：「覺得太不可思議了吧！很像一個奇幻的旅程！」而廣告主視覺更是跨國際團隊拍攝打造，去年劉以豪特別快閃土耳其2天，在當地工作取景，「這是我第一次到土耳其，我就深深愛上了，只有48小時，就像空中飛人一樣飛過去又飛過來了，真的很可惜沒能好好的感受當地。 」原以為人在異國相對低調，劉以豪逛街時意外被土耳其女粉絲認出，忽然聽見有人呼「Jasper」，起初還以為是工作人員在叫，結果才發現是當地粉絲認出野生版劉以豪，對於自己魅力擴散到土耳其，感到驚喜：「這一切真是太奇妙了，因為沒有想過土耳其也會有粉絲認識我。」

劉以豪快閃土耳其。（何樂音樂提供）

(中時 )