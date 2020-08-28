館長陳之漢今凌晨在林口自家健身館旁遭人槍擊送醫搶救中，館長好友、新北市長侯友宜說，已要求警方全力與檢察官配合調查事實真相與原因，身為市長治安問題他責無旁貸，會負起責任。

館長陳之漢今天凌晨2時許於林口區仁愛路成吉思汗健身館遭槍擊，送長庚醫院救治；案發後，23歲劉姓男子自行投案，警方目前積極調閱監視器確認身分中。新北市長侯友宜臉書也湧入許多民眾批評治安問題。

侯友宜上午出席活動時指出，守護新北市民安全他要負起責任來，案子發生除要快速破案釐清事實真相，了解背後原因給被害著一個交代，會針對個案深刻檢討。

侯友宜說，他在今天凌晨接到訊息已要求警察單位跟檢察官密切配合快速破案，新北市也立即啟動醫療網，快速搶救館長，目前陳館長情況穩定手術中，期待陳館長早日康復，再度重返崗位繼續努力做事。

綠營立委鄭運鵬也在臉書提到治安事件以亂世用重典是來亂的，侯友宜被問到時指出，他們沒有辦法讓案件不發生，但案件發生要快速破案釐清事實真相有效遏止犯罪，透過不斷壓制犯罪達到預防犯罪，是最高的方向，會繼續努力加油。

(中時新聞網)