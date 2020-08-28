安心旅遊補助反應熱烈，經費卻快見底，消息曝光後，交通部向行政院爭取，拍板可持續到9月底，但當初聽信政府宣導旅遊分流的民眾仍不滿意，旅遊業者更強烈喊話，還有5萬團沒出，這樣下去旅遊業會崩盤，盼政府能做好做滿安心旅遊補助。

因應疫情觀光產業雪崩衝擊，觀光局7月推出39億元的安心旅遊補助，但因適逢暑假，國旅大爆發，已有超過400萬名民眾申請，目前經費只剩3億元，原預計補助到10月的安心旅遊提前喊卡。日前行政院與交通部會商，初步盤點出紓困2.0外國人來台旅遊補助16億元，可 於挹注安心旅遊，預計至少可支應到9月底。

安心旅遊將提前喊卡，只持續到9月底，業者哀嚎不已。《聯合新聞》報導，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁說，不管是補助到八月底、九月底都一樣，到時恐有一、兩百家旅行社倒閉、上萬名旅遊從業人員失業。他透露，目前7、8月已出團了4萬多團，預計9、10月還有5萬團，業者每團收訂金2萬元，要支付航空公司、飯店的代墊款就有10億元，不管幾月喊卡，觀光旅遊業絕對會崩盤，也會產生旅遊糾紛。

根據觀光局安心旅遊補助方案，團體旅遊2天1夜以上，每人每日獎助700元，每團上限3萬元，自由行住宿每房補助1千元，離島可再加碼1次。

(中時新聞網)