國人死因榜首癌症，若能早期發現、早期治療，可大幅提高存活率；問題就在於「早知道」。台北醫學大學教授李友專、助理教授烏斯瑪（Usman Iqbal）與美國麻省理工首席科學家Leo Antony Celi合作的論文，本月獲國際知名《醫學網路研究期刊》（JMIR）刊登，掀起廣泛討論。

這項跨國研究發現，人工智慧（Artificial Intelligence）已在醫療產業遍地開花，從診斷、處方自動化，到運用病人數據篩選工具、偵測早期疾病，再透過數位足跡整理並分析，可判斷罹癌可能性，及早掌握罹癌風險。

李友專表示，早覺醫療（Ealier Medicine）是一種具及時預測和積極主動的「個性化健康方法」，把現代醫療打造成一個不僅能針對當前情況做出反應或管理，還要規畫未來的醫療方向，幫助健保發揮效率。

早覺醫療是以AI及大數據為基礎的疾病預防模式，但不等於預防醫療，李友專強調，主要不同點在於3個「及早」，一是預防要及早、二是急性症狀治療要及早、三是過了急性期後，長期照護要及早。

李友專舉例，癌症的醫療費用依期別倍增，第4期甚至是第1期的千倍以上，死亡率也差很大，「早一點，就差很多」。

(中時新聞網)