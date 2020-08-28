為落實推廣科普教育，全球高性能材料的領導供應商奇美實業，暑假舉辦第2屆「奇美科普營」，230位來自仁德區及善化區9所小學的五年級學童透過積木手作課程，親自打造程式機器人及體驗綠色能源運用，啟發學童對AI人工智慧、綠能科技及環境永續的關懷。

奇美持續深耕在地，除了營隊學童以仁德區五年級小朋友為主，今年也同樣與台南大學服務性組織「Devossion」團隊攜手，由同學們規畫營隊活動並擔任隊輔，陪伴孩童學習、完成各項團隊任務。

小朋友參訪奇美綠能館。(奇美實業提供／曹婷婷台南傳真)

「奇美科普營」從探索奇美實業展示間開始，透過小組問答競賽讓小朋友了解工業產品與日常生活的密不可分。今年營隊主題是AI人工智慧及綠色能源，特別安排「人工智慧小學堂」，利用Gigo智高積木的邏輯編程機器人，引導孩童學習程式設計的邏輯和基本概念，並發揮合作精神及創意組裝不同造型的機器人作為成果競賽，激盪小朋友的腦力和想像力。

學童實作水動能車小組競賽。(奇美實業提供／曹婷婷台南傳真)

另也帶領小朋友們參訪剛啟用的「奇美綠能園區」，認識綠色能源相關知識及園區內的樹木生態。孩童們除了於「奇美綠能館」聆聽導覽解說和體驗互動遊戲，更設計水動能車實作與小組競賽，讓小朋友了解氣壓與水壓的科學原理，將綠色能源應用在生活上。

奇美實業秉持共創永續幸福的信念，將持續積極投入生態環境、科技和文化等相關的教育推廣活動，定期舉辦科普營，透過多樣的主題和課程體驗，讓小朋友能進一步瞭解科學奧祕，並啟動探索熱情和想像的力量。

(中時 )