館長陳之漢今（28日）凌晨2時許於新北市林口區成吉思汗健身館外，遭劉姓嫌犯連開3槍，其中1槍貫穿，造成身上多處槍傷，所幸意識清醒、送醫治療。館中中槍後還不忘要員工開直播，立即引來「反館連盟」臉書砲轟，痛批他「開直播抽菸，做了最壞的示範。」

據悉，23歲劉姓男子今（28日）凌晨酒後跑到林口區成吉思汗健身館外埋伏，趁館長準備上車，朝他連開3槍，其中1槍貫穿，隨後劉嫌帶著槍到林口警分局文化派出所自首。

館長中槍後第一時間找來員工開直播，他在直播中提及「若這次不幸死亡，希望網友可以傳承精神，好好照顧我的妻兒還有媽媽。」還點起一根菸吸食，大批網友前往館長臉書粉絲專頁聲援。

但臉書中有「靠北館長」、「反館連盟陣線」等意見團體，則痛斥館長做了最壞的示範，直播中抽菸、亂丟菸蒂，甚至於館長提及的傳承精神，網友也調侃說「是牆頭草精神還是？」。

網友痛批，抽菸是為了吸入尼古丁減緩疼痛，照館粉這樣說的話，那醫院裡面那些疼痛病人不就在病房抽菸就好，另外還有網友提及，館長亂丟菸蒂是否應該開罰。

(中時 )