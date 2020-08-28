館長陳之漢今（28）日凌晨2時許，於林口區仁愛路成吉思汗健身館遭槍擊，右臂與右大腿各中一槍，意識清楚，警方迅速趕抵現場，初步了解犯嫌現場開3槍，已送長庚醫院救治；案發後，23歲劉姓男子自行投案，初判犯案動機與先前性騷擾館長有關，全案將依殺人未遂罪送辦。

館長是近年來具有話題性的直播主之一，全身布滿刺青，講話敢怒敢言、動輒就是三字經髒話，儘管有時顯得有些鄙俗，但卻用最原始的話語去表述他認為不平的事件，造成轟動，不過也因此為自己帶來許多糾紛。

館長因敢說敢言，歷年的糾紛不少。(圖／中時新聞網整理製圖)

2018年4月晚間23時許，自稱「林口唯一地方勢力」的地方人士率張明晏領五輛車，前往「成吉思汗健身俱樂部」林口旗艦館，向他嗆聲「林口我最兇，你們來開店，竟然不跟打招呼」，並揚言恐嚇會讓館長開不了店，事後與雙方進行調解未成，館長決定控告對方「恐嚇及妨礙自由」，而張男則是控告館長公然侮辱以及當時某位王姓記者加重誹謗 。後來檢方判定館長及該記者並無毀損張男名譽，因此全案不起訴落幕。

5月，館長抨擊時任總統蔡英文捐助100萬美元至非洲，在直播中大罵「你他媽的XX娘」，翌日遭民進黨不分區立委段宜康在臉書回擊「你們這些沒心沒肺的垃圾，是在靠北三小」？館長看到其發文，在當日深夜也在臉書發文回應「我很大聲說出人民心聲，你說我在靠北殺小」，他更表示「人民質疑你罵我們垃圾？這是我們一年領我們辛苦繳稅900萬的立委？」該篇貼文獲1.4萬網友按讚、近1300則留言贊同。

7月下旬間，有著自稱是「高雄南霸天」綽號為「陽陽」的網友在臉書向館長下戰帖，館長則回應12月會舉辦擂台賽，歡迎對方向他挑戰。之後陽陽便在臉書直播中再度嗆聲，館長觀看該影片中的陽陽隨著節拍擺動的畫面時，並大聲喊「對節拍啦！X」；成為與「南霸天」與館長挑戰之經典畫面，不過事後陽陽表示自己臉書遭冒用，而隨之落幕。

2019年，因李婉鈺於2018年年底競選新北市議員時，因過去韓國瑜及謝龍介曾上過館長直播，李婉鈺因此也參與，不料遭館長以「觀眾無意願觀看」而拒絕，事後李婉鈺因不滿館長4次在直播中以「XX娘」等髒話抨擊她，以妨害名譽對館長提告。收到傳票後，檢察官認定罪證明確，依公然侮辱罪起訴。

6月館長與時代力量黃國昌聯手舉辦「拒絕紅色媒體、守護台灣民主自由」遊行，事後遭國民黨前立委蔡正元批評「一手拿紅錢、一手罵紅媒」，館長則回應「我是拿紅媒的錢罵中共」！並表示自己與金剛直播簽約的酬勞都捐贈弱勢團體和軍警專戶。

同年10月，館長因不滿時任高雄市長韓國瑜表態參選總統，在直播中痛罵韓國瑜「卑鄙無恥、下流齷齪」。11月又再度發文痛罵韓國瑜被爆出「庶民買豪宅」一事，他表示韓國瑜是庶民，「我他X就是賤民」。

12月有傳聞指出香港藝人陳小春將帶著兒子Jasper轉學來台，他也在臉書發表自己看法「中共政協委員，港警護旗手，迫害香港學生民主自由，陳小春你全家滾回去中國」。

今年2月，館長因不滿前總統馬英九以人權自由為由，支持台商包機返台，他在直播中痛罵馬英九「如果因為這些人返台，害我家人還有兒子死亡，反正也沒王法了，我一定帶人拿刀拿槍，去你每個國民黨（黨部），把你找出來亂棍打死」。因此有網友開始宣傳館長要拿刀殺國民黨，對此他澄清只是「打個比方說，如果國民黨還在講人權，讓20萬、30萬台商回台，疫情破口全台感染死傷無數，反正沒法律了，這筆帳他一定算，他一定殺光你們。」桃園市議員詹江村及黃敬平等人以人身自由感到害怕，赴桃園地檢署按鈴控告他違反「恐嚇、違反社維法」。

本月15日館長則透過直播中表示，約兩周前在自家健身房遭受男客人騷擾，對方一靠近就拉住他的手，讓他當下感受相當差。沒想到15日凌晨該名男子又再度出現，這回則是在健身房大鬧要求退費，館長好聲好氣地說明退費流程，豈知對方開始回嗆「健身房業務沒安排妥善教學訓練等」，甚至對其他員工動手腳，讓館長忍無可忍報警處理，對方也撂下狠話揚言「要告死你們」。

沒想到事發後的10天，該名男子竟持槍至館長的健身房，朝館長開3槍，身中2槍的館長被送往林口長庚醫院進行急救，生命跡象穩定。

(中時新聞網)