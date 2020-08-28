網紅「館長」陳之漢今天(28日)凌晨2點多，步出自家健身房「成吉思汗」林口館大門時，遭不明人士連開3槍，當場倒地、鮮血直流，新北警方並破獲一把疑以色列製的玩具改造手槍。時代力量前立委黃國昌今質疑，「從犯罪套路看來，真正原因，應非如新聞報導所述單純」。

館長今凌晨遭遭劉男連開3槍，其中小腿、大腿各中1槍，當場倒地不斷哀號，隨即吩咐下屬幫他開直播。並忍痛表示，「若自己這次救不回來，請大家傳承他的精神，照顧他的妻兒與媽媽」，他在直播中也提到，開槍者疑似日前騷擾他的人。而開槍的23歲劉姓男子案發後已向警方投案。

據了解，劉男今天凌晨2時許帶著濃濃酒味，搭乘計程車從內湖到林口車內埋伏近30分鐘，趁館長從健身房出來準備上車時朝他開了三槍，交代計程車司機「迴轉到對面公車停靠處等我，馬上就回來」，沒多久就傳出陣陣槍響，劉嫌在10多秒內連開3槍行兇完畢。

而行兇完後，劉嫌馬上回到車上，要求將車開到300公尺外的文化派出所投案，警方目前正在偵訊當中。

黃國昌今(28日)則在臉書貼文發表看法，他認為，「從整個犯罪套路看來，真正原因應非如新聞報導所述單純。檢警應深入追查真正的犯罪動機與幕後結構」，他並提出5點質疑，本有會員資料何需肉搜，住台北遠赴林口入會健身，短期內立即製造衝突退費，道上手法開槍四肢警告，立即親赴警局投案。最後，黃國昌並祝福還在手術中的館長，「希望順利，一切平安」。

時代力量前黨主席 黃國昌。(圖/翻攝自 黃國昌 臉書)

(中時新聞網)