日本首相安倍晉三預定在周五下午稍晚舉行新聞記者會，說明健康狀況。安倍首相在過去一周內兩度進入醫院進行健康檢查。

執政黨官員表示安倍健康沒問題，但是安倍在醫院停留約八小時，讓外界猜測首相是否能執行職務到明年九月的任期結束。

安倍因新冠疫情的處理方式以及黨內成員醜聞而飽受攻擊，誓言透過支出和貨幣寬鬆執行安倍經濟學政策，但最近的支持率卻跌到八年來最低水準。

知情人士向路透表示，在記者會之前，安倍將事先用電話或其他方式跟醫師諮商。安倍預計在當地約下午五點舉行記者會，除了說明自身健康狀況，亦將提出對抗新冠疫情的新措施，包括承諾在2021年初提供給每一位國民足夠的疫苗，並將由儲備基金支付該費用。

執政的自民黨一直否認安倍即將下台的傳言，包括內閣官房長官菅義偉，其於周三更表示，他與安倍每周見面兩次，看不出首相的健康有任何變化。

安倍晉三自十多歲即苦於慢性病潰瘍性結腸炎的困擾，本周並未說明進入醫院的目的，僅表示將盡最大努力做好工作。

(時報資訊)