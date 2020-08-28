鴻海（2317）集團旗下夏普（SHARP）今（28）日公告，將斥資3.9億美元（約412.23億日圓），收購日本顯示器公司（JDI）旗下生產iPhone液晶面板的石川縣白山工廠，未來將利用白山廠擴充產能、增強公司基礎能力，並加快下世代顯示器開發。

位於日本石川縣、2016年底啟用的白山工廠為JDI主力工廠之一，建廠費用約1700億日圓，大多由蘋果以預付款提供。白山廠主要生產蘋果iPhone用液晶面板，但由於面板銷售不振、稼動率低迷，已自去年7月起暫停生產迄今。

夏普表示，作為液晶顯示器事業先驅，公司將透過持續利用公司尖端技術的高附加價值應用產品，來擴大顯示器業務，並致力提高公司價值。在慎重考量基於下世代顯示器未來發展等各角度因素後，決定收購JDI白山廠。

夏普此次斥資3.9億美元（約412.23億日圓），收購JDI白山廠的土地、建物及附屬設施等，於今日簽屬收購契約，預計在9～10月間完成資產取得。夏普表示，未來將利用白山廠擴充產能、增強公司基礎能力，並加快下世代顯示器開發。

夏普會長戴正吳對此表示，夏普身為東證一部上市企業，職責是為日本社會做出貢獻，經過長達1年的交涉協調，此次已達成公平及雙贏結果。此協議無論在擴充產能、或針對下世代顯示器開發，他有信心將對夏普整體顯示器事業有加分效果。

(時報資訊)