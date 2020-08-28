美股科技股周四下跌，台積電ADR跌1.41%。台積電(2330)今開低走低，早盤開低4元，盤中一度跌9元至435元，跌幅約1.9%，也中止連續五天之漲勢。

27日，台積電ADR收盤價為80.60美元，跌1.15美元，跌幅1.41%，換算每股為新台幣475.7元。台積電周四終場創下444元收盤價新高，但外資賣超7587張。本周，外資共計賣超台積電3372張，若今日外資續賣，則本周外資對台積電將轉為賣超，呈現逢高獲利了結。

台積電本周舉行技術論壇，宣布持續衝刺先進製程技術，鞏固在製程技術的領先地位；台積電自上周五以來，至昨日止呈現連續五天上漲，也讓台股化解上周四帶量長黑的危機。

台積電25日舉行線上技術論壇，公司持續衝刺先進製程技術，延續在製程技術的領先地位；包括5奈米強效版、4奈米量產進度超前進度，與3奈米將於明、後年陸續量產；公司也首度提到2奈米的規劃進度，衝刺先進製程的腳步不停歇。

台積電7奈米自2018年量產，至今已出貨10億顆；5奈米今年第2季量產，下半年快速產出；25日也宣布5奈米強效版預計2021年量產、4奈米將於2022年量產，分別較原訂2022年及2023年量產進度提前。

台積電也在新竹廠區興建研發中心，預計2021年完工，是2奈米及更先進技術的研發基地，台積電並規劃2奈米生產基地落腳新竹，正取得土地中。

(時報資訊)