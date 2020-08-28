Change doesn’t happen with just talk!! It happens with action and needs to happen NOW! For my @IPROMISESchool kids, kids and communities across the country, it’s on US to make a difference. Together. That's why your vote is @morethanavote ✊🏾 #BlackLivesMatter — LeBron James (@KingJames) August 27, 2020

28日在開完球員、球隊老闆與聯盟高層三方視訊會議，且決定今年季後賽恢復繼續進行的大方向之後，湖人「小皇帝」詹姆斯隨即發推清楚表達自己的立場，「改變並不能只靠嘴巴說，而是真正付諸行動，需要現在就要開始改變！」

「對於那些在我的『我承諾』學校內就讀，以及全國各地社區的孩童來說，」詹姆斯在自己官方推特上表示，「我們必須在整個美國境內作出改變，我們一起做出改變，那就是為什麼你的投票不只是代表投票而已。＃黑人的命也是命」

詹姆斯在這次NBA因為布雷克槍擊事件罷賽風波當中，除了傳出他在昨天球員會議發表激烈抗議言論，甚至憤而提前離席表達不想續打立場，卻在今天轉而支持繼續打完今年季後賽，畢竟球員仍需這個發聲平台去達到最大利益的目標。

目前詹姆斯效力的湖人，跟拓荒者打完季後賽首輪前4戰，取得3勝1敗的聽牌優勢，隨著拓荒者明星後衛利拉德宣告返回波特蘭進行膝傷治療，湖人晉級西區準決賽已無懸念，接下來就看湖人與拓荒者G5會在明天或後天恢復進行了。

(中時 )