安以軒和老公先前宣布迎來第二胎。（圖／翻攝自安以軒微博）

安以軒分享兒子爬牆影片。（圖／翻攝自安以軒微博）

安以軒3年前嫁給澳門百億身家CEO陳榮煉，一年多前生下長子「66」後，今年6月兩人報喜懷了二胎，將晉升為二寶媽的安以軒，昨(27日)在微博PO出一段家中監視器影片，原來是1歲多的66趁她不在，自己從嬰兒床上翻過床板掉到地上，幸好沒有摔傷，讓安以軒看了冷汗直流，求問網友她該怎麼辦。

安以軒最近在澳門待產，上月她自曝家人幫她買麥當勞回來，從取貨到她面前不過10幾分鐘，她從外帶紙袋拿出滾燙飲料時，因袋子破掉飲料灑了一身，不僅腿部留疤，還動了胎氣宮縮送醫，麥當勞則回應會引以為戒，並解釋在大陸的店面流程是會用塑膠袋裝外帶飲料，防止這類悲劇。

昨安以軒再度分享家中監視器畫面，透露最近帶大兒子的時候，有次明明將兒子放在床上，去一趟洗手間回來竟發現兒子掉到地上，「調閱監視器後～ 真相大白！看了麻麻滿頭大汗，好怕一不小心就掉下來！！！你才一歲一個月就這樣⋯接下來我該怎麼辦？」並問網友是否該訂做一個網子把床蓋起來，以免「兒子逃脫記」重覆發生。

影片中可見會爬行的66身手十分矯健，先從床邊丟玩具到旁邊的椅子上，他跨一隻腳翻越床板，拿回玩具後又回床上，接著再扔了一次玩具沒對準丟到了地上，66二度翻牆從椅子上滑下來到地上拿玩具，似乎見媽媽回來了就乖乖在地上坐好，網友笑說：「看這行雲流水的動作，不是第一次了哈哈」、「一看就是慣犯」、「看的一身汗呀真是個小機靈鬼哈哈」、「地上鋪個軟墊吧」。

(中時新聞網)