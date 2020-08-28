因涉掏空公司部分犯行被判刑10年定讞，目前在八德外役監服刑的幸福人壽前董事長鄧文聰，另涉用幸福人壽資金，重金買下台北市信義區D3土地，再賤賣給自己掌控的富創公司，造成幸福人壽重大損失，台北地檢署偵查後，28日依違反《保險法》背信罪起訴鄧文聰。

北檢起訴指出，幸福人壽先前資產淨值負數時違反不動產投資最多1億元限制，在2009年間，以33億多元買下的D3土地，遭金管會開罰並限期1年脫手，鄧文聰貪圖D3土地的鉅額增值潛力，利用自己能實際掌控的人頭公司，經過多次轉手取得土地，最後卻賤賣給富創公司，檢調追查發現，鄧文聰確實就是富創公司的幕後藏鏡人，因此另案再將鄧文聰提起公訴。

鄧文聰涉幸福人壽掏空被判刑10年定讞部分，是他違背職務向渣打銀行質押借款犯行，至於鄧另向境外EFG銀行質押借款案，被最高法院發回台灣高等法院更審。

(中時 )