智伸科(4551)汽車動力及安全系統零組件出貨開始回溫，電子及醫療零件出貨持續成長。法人估，智伸科下半年業績飆升，併購旭申國際對營收貢獻也逐漸發威，今年合併營收至少70億元，改寫歷史新高，EPS挑戰6.5元，明年具有賺1個資本額以上實力。

智伸科表示，旭申7月合併營收恢復至去年同期八成，智伸科醫療及電子零組件出貨增長，客戶對汽車零組件拉貨力道回溫，智伸科本身營運回到成長軌道，係7月合併營收6.67億元，創單月新高主因。目前大陸客戶恢復正常拉貨，歐洲市場需求回溫，北美市場還在觀望。整體而言，隨著汽車產品稼動率回升，經濟規模效益，也將逐步顯現，下半年整體毛利率及獲利都優於上半年。

智伸科指出，併購旭申對智伸科整體營運從扣分轉為加分，對整體合併營收綜效何時顯現，有待觀察。智伸科對2021上半年以前營運展望樂觀。

法人預估，智伸科第三季合併營收回升至20億元，第四季向來是汽車業銷售旺季，可上看20～22億元，全年合併營收至少70億元，但併購旭申造成股本膨脹，今年EPS有機會挑戰6.5元。隨著旭申營運逐漸恢復正常，明年合併營收上看80億元，至少賺一個資本額，雙雙創新高。

智伸科今(28)日逆勢上漲4.0元而以199.5元開出，盤中股價最高達207.0元，目前漲幅逾5％。

(工商 )