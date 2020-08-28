櫃買中心今（28）日表示，今（2020）年新台幣公司債市場發行相當熱絡，截至8月28日止，累計發行金額已達新台幣4,641億元，相較去（2019）年同期發行量（新台幣2,679億元）增長73％，並已超越102年全年發行4,628億元紀錄，創歷史新高。

受新冠疫情及全球經濟緊縮之影響，今年債券市場利率走低，企業紛紛趁市場低利環境籌措長期資金。截至8月28日止，轉換公司債發行金額為312億元，較去年同期成長34％，普通公司債的發行更呈快速增長趨勢，發行金額已達4,329億元，較去年同期增長77％。部分企業趁機借新還舊或償還銀行借款，鎖定中長期資金成本，以降低未來利率波動風險，另部分企業則配合資本支出需求，籌措低利長期資金，亦有企業預先充實營運資金，強化財務結構，為未來發展儲備能量。 櫃買中心表示，今年普通公司債市場不同以往，增添許多從未發行過債券及久未發債的發行人，如中華電信、中鴻鋼鐵、台積電、台灣汽電共生及元大證券金融等公司，最受市場矚目為台積電在睽違公司債市場6年後，今年已陸續發行739億元，躍升為今年公司債最大發行人，除預計於9月上旬將再發行156億元外，後續仍可望持續參與公司債與國際債券之發行。此外，金融控股公司於今年已合計發行711億元，大幅超越去年發行總額（510億元），國泰金控今年已發行89億元，並規劃於9月上旬再發行211億元公司債。

櫃買中心指出，經統計公開資訊觀測站之相關資訊，目前經董事會通過發行普通公司債而尚未發行的額度約有2,972億元，後續公司債市場發行動能充沛，預估全年發行量有機會挑戰7,000億元新紀錄。

(工商 )