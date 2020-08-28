屏東一名63歲的李姓男子因為涉及一起毒品走私案遭通緝，警方接獲通報嫌犯出現在恆春鎮上一處工地打零工，立即派員前往稽查，員警欲盤查其身分遭李男拒絕，員警只好將他帶回警局進一步偵訊，沒想到李男一上警車沒多久即昏迷，警方見狀趕緊將他送往醫院救治還是回天乏術。

警方調查，李嫌涉及2018年一起號稱歷年最大宗岸際海洛英走私案，當時查獲毒梟走私一級毒品海洛英磚1240塊，重量高達470公斤，市值約60億元，逮獲12人，其中李嫌就是共犯之一，由於他逃避入獄因案通緝，警方追緝多時，好不容鎖定行蹤，逮到人卻暴斃，讓警方也傻眼。

警方報請檢察官率同法醫驗屍，初步發現死者心臟有肥大跡象、血管有阻塞情形，已進行解剖釐清案情，警方表示，整個查緝過程都按照程序，因對方否認為通緝犯，所以在其同意及配合下，將其帶回查證身分，經查並無缺失。

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(中時新聞網)