館長陳之漢今天凌晨2時許於林口區仁愛路成吉思汗健身館遭槍擊，館長右臂、右大腿、右小腿都中槍被送往長庚醫院救治，23歲劉嫌開槍後，帶槍彈自行投案，對於犯案動機則是閉口不談，堅持等到律師來才願意說明，警方調閱監視器查出他的犯案路線及逃逸路線，發現劉嫌行兇之前，曾到超商買啤酒喝酒壯膽，埋伏近30分鐘後才對館長開槍。

圖為鑑識人員在槍擊現場採證。（郭吉銓攝）

槍擊現場血跡斑斑。（郭吉銓攝）

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據了解，劉嫌昨晚上23點從內湖區在港墘路的超商攔下一部計程車， 驅車下林口交流道以後， 右轉文化二路262號7-11前，特地下車買了啤酒與點心，之後右轉仁愛路轉公園路223巷， 再右轉文化二路停在小北百貨斜對面的公車停靠站。

劉嫌行兇前顯然感到不安，搭乘小黃期間不但下車買酒壯膽，還要求運將把車內冷氣開強，然後在對面馬路觀察成吉思汗健身房動態，接著下車跨越馬路到案發地埋伏30分鐘，開完槍後，轉身跑步上了同一輛計程車，於文化一路麗園一街下車後， 自行走到派出所投案，前後耗費時間約1個多小時。

館長中彈後送往林口長庚急救，經手術後生命步跡象穩定，身上共有3處槍傷，分別為右上臂、右大腿、右小腿各中一槍，其中右手臂為穿透傷，子彈穿透手臂後再擊中右大腿，造成右大腿粉碎性骨折，彈頭仍卡在腿內，右小腿也中一槍，彈頭穿著卡在右腳踝。

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(中時新聞網)