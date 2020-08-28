館長遭槍擊 老對手羅智強說話了 10:152020/08/28 中時 黃福其 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 羅智強。（黃福其攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 網紅館長陳之漢遭槍擊，經常被館長「點名」的國民黨革實院長羅智強今早除了祝館長早日康復，也認為台灣社會日益暴戾、治安惡化，是此事最大警訊。 羅智強在臉書發文說，雖然他常常被館長用三字經問候，很多事情意見也和他不同，但反對暴力不分立埸。為館長祈禱，祝館長早日康復。 羅智強也說，此外，館長被槍擊，也反應了台灣日益暴戾的社會氛圍，也同時是治安惡化的癥兆。大家有沒有發現，這幾年，用激烈的暴力手段，宣洩不滿的案件愈來愈多？這才是最大的警訊。 (中時 ) #館長 #陳之漢 #槍擊 #羅智強 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「館長」陳之漢遭開槍 疑兇帶槍自行投案 律師到才肯說話 04:182020/08/28 社會 館長「一年前遭恐嚇開槍」被迫簽生死狀回嗆：再來我就打 08:002020/08/28 社會 一定要等律師來！槍擊館長23歲劉男偵訊就是不開口 07:402020/08/28 社會 就是他！ 館長遭槍擊 23歲槍手劉男正面影像曝光 曾對館長說「讓我摸一下」 07:062020/08/28 社會 備戰台北市長 蔣萬安動起來 04:102020/08/28 政治要聞 館長凌晨連被開3槍中彈倒地哀嚎 護理師揭「傷到爆炸」內幕 03:442020/08/28 社會 不滿性騷擾遭肉搜 男子當街槍擊館長 08:042020/08/28 社會 賣10張台積電賺3萬喊爽後 散戶看到這幕崩潰了 00:032020/08/28 財經 一個月9軍演 陸為最壞情況準備 04:102020/08/28 焦點新聞 疫情加劇貧富兩極化 04:102020/08/28 時論廣場 政治熱門新聞 影》高雄淹大水 60秒震撼影片曝光 在地人喊5字 - 政治 館長遭槍擊 老對手羅智強說話了 - 政治 陳其邁要增建抽水站 粉專不平：當初大綠小綠是怎樣罵老韓 - 政治 台海開戰底線曝光？前海基會副董爆：比台美建交還嚴重 - 政治 韓國瑜不在高雄就變了？一張淹水圖韓粉全驚呆 高市府回應了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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