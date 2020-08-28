網紅館長陳之漢遭槍擊，經常被館長「點名」的國民黨革實院長羅智強今早除了祝館長早日康復，也認為台灣社會日益暴戾、治安惡化，是此事最大警訊。

羅智強在臉書發文說，雖然他常常被館長用三字經問候，很多事情意見也和他不同，但反對暴力不分立埸。為館長祈禱，祝館長早日康復。

羅智強也說，此外，館長被槍擊，也反應了台灣日益暴戾的社會氛圍，也同時是治安惡化的癥兆。大家有沒有發現，這幾年，用激烈的暴力手段，宣洩不滿的案件愈來愈多？這才是最大的警訊。

(中時 )