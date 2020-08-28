1.台積電(2330)：昨外資、自營商轉賣超，加上昨夜ADR跌1.41%，今早股價跌至437元，回測5日線。

2.彰源(2030)：外資連5日買超，盤初股價逆漲約1.5%，挑戰季線。

3.南亞科(2408)：今受邀線上法說，昨外資、投信攜手買超3813張，支撐早盤股價開高後於平盤處狹幅震盪，表現抗跌。

4.厚生(2107)：資金轉進資產股，外資再度力挺買超，早盤帶量逆勢漲逾5%。

5.台達化(1309)：ABS、PS題材撐腰，Q3迎旺季，股價翻紅走揚逾2.5%。

6.恆大(1325)：甩不織布跌價，晨盤挾量續漲逾5%，突破150元區間盤整。

7.元太(8069)：出貨看旺，下半年會更好，晨盤勁揚3%，飛上月線及季線。

8.生華科(6492)：新冠新藥獲美緊急核准臨床，連拉2根漲停慶賀，進逼180元。

9.台康生技(6589)：與寶齡等開發之新冠病毒抗原快速檢驗試劑，獲TFDA專案製造許可核准，開盤跳空鎖漲停，來到相對高檔區。

10.岳豐(6220)：訂單滿手，下半年優於上半年，晨盤飛上枝頭剽悍攻頂，登9個月高。

11.寶齡富錦(1760)：國產首例，新冠肺炎「抗原試劑」獲食藥署過關，晨盤差一檔觸頂後遭獲利了結賣單調節，漲幅收斂至5%。

12.僑威(3078)：Q3營運挑戰歷史新高，獲自營商連5買，股價連日攀揚，早盤續彈升5%，寫10年高。

13.詮欣(6205)：三引擎點火，明年大收成，晨盤急攻鎖漲停，登1個月高。

14.國光生(4142)：新冠疫苗可望年底量產，激勵晨盤放量強彈4%，收復各短均線。

15.倉和(6538)：太陽能網版出貨重拾動能，下半年營運可期，近日獲三大法人偏多操作，早盤勁彈6%，大步邁向填權息。

16.緯軟(4953)：H2營運看俏，外資昨回補，早盤漲逾4%。

17.為升(2231)：傳獲陸重卡大廠訂單，三大法人連3日買超，早盤漲逾4%。

18.同致(3552)：拓展大陸以外市場，Q3業績可期，早盤挾量漲逾3%。

19.智伸科(4551)：出貨回溫，H2業績飆，早盤漲逾5%，站上200元大關。

20.彰銀(2801)：蘇揆表態不會將經營權給台新，早盤小漲、收復短均。

21.南六(6504)：防疫物資需求仍在，H2營運向上，早盤漲逾6%，收復短均。

(時報資訊)