台積電(2330)今日開低，中止連5天的漲勢，也使得本周搭上台積電技術論壇順風車的相關供應鏈股價均漲多回檔。

另外，中國武漢弘芯爆出資金缺口，市場傳出，半導體設備廠帆宣(6196)、亞翔(6139)等武漢弘芯的相關供應鏈恐受到影響，其中，市場傳聞帆宣仍有款項尚未收足。

帆宣及亞翔27日因中國武漢弘芯爆出資金斷鏈危機的利空走低。不過業界認為，由於廠區尚未開始運轉，因此設備供應商僅需要將設備撤離，即可回收部分資產，因此營運受影響程度低。

台積電今年資本支出再創新高，並持續投資新廠、擴充產能，也可望將持續帶旺本土供應鏈，家登(3680)、漢唐(2404)、帆宣、弘塑(3131)等個股本周以來均大漲。

台積電線上技術論壇25日登場，宣示將持續不斷投資，擴充產能及提升製造能力，每年投資100億美元，確保產能居於全球第1。台積電規畫5奈米將持續擴產，同樣位於南科的3奈米廠正興建中，並決議2奈米將座落在新竹廠區，目前正在取得土地。

台積公司總裁魏哲家於技術論壇中表示，5奈米正加速量產，強效版5奈米預計2021年量產，3奈米製程技術將於2022下半年量產。

台積電持續擴產，維持先進製程之領先優勢，也帶動本土供應鏈今年營運成長，未來幾年台積電持續建新廠及擴充產能，台系供應鏈的業績成長動能可望延續。

(時報資訊)