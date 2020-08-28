颶風減弱，周四歐美原油期貨跌近1%；受颶風「勞拉」所帶來的破壞性大浪侵襲，令墨西哥灣暫停關閉約84%的石油生產設施和停止12%的美國煉油產能活動，據了解，颶風「勞拉」切斷了路易斯安那州和德克薩斯州40多萬人的電力供應，引發大規模停電，部分地區民眾亦連夜撤離漲潮區。

但投資人認為墨西哥灣地區在遭受嚴重衝擊後，其能源市場將快速復甦，原油產能可望恢復運作。分析師補充，依過去颶風災害的經驗，並不太會發生原油的供應出現長期中斷的問題，加上美國煉油廠目前運作程度遠低於當初設計的使用率，因此墨西哥灣沿岸有充足的煉油能力來遏制供應中斷的狀況廣泛出現。其中美國原油跌幅0.8%，倫敦原油跌幅1.2%。

美國NYMEX-10月輕質原油期貨下跌0.35美元，報每桶43.04美元；9月熱燃油跌0.03美元，報每加侖1.21美元；9月RBOB汽油跌0.08美元，報每加侖1.28美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.55美元，報每桶45.09美元。(商品行情網)

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