周四芝加哥穀物期貨全面收漲，其中大豆強漲1.8%，並漲至七個半月新高，因美國中西部乾旱天氣，造成中西部供給短少，引發市場對美國產量低於預期憂慮，推助價格連續4天上漲，9月大豆漲17.75美分，報937.25美分；另外，玉米反彈上漲1%，中國需求強勁，美國最新對中國出口銷售利好，終場9月玉米收漲3.75美分，報344.25美分。

小麥期貨揚逾2%，受技術性買盤和美國強勁出口報告帶動，期價漲至四個月高價，9月小麥漲10.5美分，報542.5美分。(商品行情網)

(時報資訊)