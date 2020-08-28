《商情》出口利多 推助芝加哥小麥揚逾2％ 10:172020/08/28 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周四芝加哥穀物期貨全面收漲，其中大豆強漲1.8%，並漲至七個半月新高，因美國中西部乾旱天氣，造成中西部供給短少，引發市場對美國產量低於預期憂慮，推助價格連續4天上漲，9月大豆漲17.75美分，報937.25美分；另外，玉米反彈上漲1%，中國需求強勁，美國最新對中國出口銷售利好，終場9月玉米收漲3.75美分，報344.25美分。 小麥期貨揚逾2%，受技術性買盤和美國強勁出口報告帶動，期價漲至四個月高價，9月小麥漲10.5美分，報542.5美分。(商品行情網) (時報資訊) #國產 #小麥 #推助 #揚逾 #期貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》獲利了結 紐約期金跌逾1％ 10:002020/08/28 財經 《美股掃瞄》美股消息面：美長期債息走升 金價跌1％ 11:252020/08/28 財經 《金融股》臺企銀推兆元振興 已助2861家企業 11:422020/08/28 財經 7月台股飆 壽險海賺近500億 04:102020/08/28 金融．稅務 中裕新冠新藥拚2022年上市 04:102020/08/28 財經要聞 《美股》同業看不到車尾燈 特斯拉股價再創新高 09:092020/08/28 財經 艾美特Q3保守 全年拚損平 04:102020/08/28 證券．權證 6旬男禱告時中風 PAC助恢復 04:102020/08/28 地方新聞 ABS＋PE強漲 國喬、台塑得利 04:102020/08/28 證券．權證 台灣Pay 擬推紅利點數機制 04:102020/08/28 投資理財 財經熱門新聞 陸半導體廠爆大錢坑 2家台廠慘了 - 財經 外資開降評第一槍 台積電恐爆庫存風險 股價突然斷電 - 即時 台積電老將求去真相曝光 陸廠快崩潰 7奈米機台去哪了？ - 財經 賣10張台積電賺3萬喊爽後 散戶看到這幕崩潰了 - 財經 聯發科斷貨不怕！華為搶市大砲打小鳥 台IC設計爆剩2年好運 - 即時 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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