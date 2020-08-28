路透援引消息人士報導，中國科技公司字節跳動本周已經要求其熱門短片分享app抖音的工程師，為不得不關閉美國業務的可能性備妥應急措施，儘管該公司目前仍朝著剝離美國業務的方向前進。

微軟、甲骨文等數家美國企業均有意競購這個在美國擁用1億用戶的抖音軟體。稍早前美國零售業巨頭沃爾瑪也證實加入戰局，將與微軟攜手競購抖音美國業務。消息來源表示，字節跳動最快周五就會選出一家美國公司展開獨家協商。

美國總統川普以國安受到威脅為由，8月初已經下令字節跳動，必須在9月15日以前將抖音美國業務賣給美國公司，否則將封殺抖音的使用。

消息人士表示，抖音雖然已經在本周一控告美國政府，試圖挑戰這項禁令，但同時也已經開始為無法在期限前達成收購協議而必須關閉美國業務的可能性做準備。消息來源表示，字節跳動希望任何業務關閉都只是暫時的。

這項出售案必須同時獲得美中兩國政府同意，而這個籌畫中的應急措施也將為了抖音的海外業務可能遭華府或北京當局封殺任何交易的可能性做準備。

消息來源表示，字節跳動本周以內部文件通知工程師，必須為關閉美國的抖音app擬定計畫。不過，該公司將這個關閉業務的準備做為備用方案，目前仍然朝著達成出售協議，以維持抖音美國業務運作不中斷的目標前進。

(時報資訊)