據TAROBO（大姆哥投顧）公佈最新台灣人投資金額（存量）高的境內外基金統計，7月跟6月相比，台灣及全球（不含台灣）投資傾向差異開始浮現，其中「安聯收益成長基金AT累積（美元）」、「聯博-美國收益基金A美元」、「鋒裕匯理基金新興市場債券A美元」、「摩根多重收益基金-JPM多重收益（歐元）-A股（每季派息）」這4檔基金台灣及全球申贖方向均相反。

目前累積投資金額最高的基金仍是「聯博-全球高收益債券基金A美元」，今年7月台灣人更大買2.55億美元，幾乎是全球投資人單月申購金額的5倍，顯示台灣投資人對高收益債投資熱情不減。

排在第2位的同樣也是近幾個月淨申購最多的熱門基金「安聯收益成長基金AT累積（美元）」，不過隨著美國股市不斷創高，台灣7月申購金額由6月的1.5億美元萎縮到0.3億美元，全球投資人更是大賣0.84億美元。

排名第3的「聯博-美國收益基金A美元」比較弔詭的是，隨著7月二次疫情襲擊美國，以及中美貿易戰升溫，海外投資人在7月略轉保守之際，台灣投資人反而賣出這檔投資級債為主的基金，或許也跟投資級債券平均收益率下跌至不到2%有關。

相較於美國10年期公債、公司債殖利率分別在0.6%及2%左右震盪，新興市場主權債無疑地更具吸引力，「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A（Qdis）」，受到去年阿根廷債券違約影響，至今仍未走出陰霾，7月遭贖回2.12億美元，未來若不能及時煞車，未來成長堪慮。

排名第5、6的基金分別為市場熱銷的「鋒裕匯理基金新興市場債券A美元」、「NN（L）新興市場債券基金X資本 美元」，這兩檔基金國人均偏好南非幣避險級別子基金，主要是南非幣近期持續在低檔徘徊，加上各國央行利率政策處於低檔，高達18-20%的配息率無疑是相當誘人的條件，然投資仍須注意匯率風險，因南非幣是今年少數沒有受惠美元走弱的幣別之一，今年至今南非幣匯率貶值17%之譜。

(時報資訊)