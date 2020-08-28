美國貿易代表辦公室首席農業談判代表陶德（Gregg Doud）表示，中國幾乎已兌現促進農業貿易的所有改革承諾。

陶德在一研討會上稱，中國在中美首階段貿易協議中，同意作出促進農業貿易57項結構性改革，現時已完成其中的50項。中國開放了牛肉和禽類市場，而且乳製品貿易變化巨大，美國出口增長23％。現時有美國3,500間工廠獲准向中國出口農產品，此前只有1,500間。

他表示，美國對中農產品出口增長11％，其中豬肉出口增長31％，達到紀錄最高水平，禽肉出口升7％。在肉類貿易方面正取得一些進展，是真正重大的進展，而中美雙方仍在討論涉及生物技術和瘦肉精方面的問題。

他指出，雖然大豆貿易表現落後，但狀況正在改變，過去幾周大豆對外銷售情況非常好，今年秋天美國對中國及世界其他地區的大豆出貨將很繁忙，相信9月1日大豆出口銷售數字將會接近歷史高位。

被問及假如中國達不到採購目標時，陶德稱，中美雙方將繼續對話和討論，這是一份為期兩年的承諾，因此必須關注一段時期內的發展，觀望一段時間。

他表示，中美不僅在農業領域，還在各方面繼續進行大量討論和對話。中國在許多場合已表態正打算這樣做，相信在最近幾周會看到了他們的行動。

(工商 )