受到太平洋副熱帶高壓異常偏強影響，中央氣象局指出，今年6至9月的夏季平均氣溫達29.54度，高於2017年7月至9月的29.41度，其中台東大武、台北及玉山等測站也分別在今年7月期間創下該站的歷史最高溫紀錄；雨量方面則是顯著偏少，僅有均值的5成。

中央氣象局氣象預報中心主任呂國臣表示，從過去10年季高溫來觀察，2020年6至8月的均溫為史上最熱的一季，今年6月、7月的平均氣溫也創下史上同期最高溫，雖然8月趨緩，但夏季平均還是偏高；而各地氣象站也觀測到許多破紀錄的高溫，如台北氣象站出現39.7度，大武氣象站達40.2度，玉山氣象站也觀測到23.8度的歷史紀錄。

呂國臣提及，今年6月至8月屬於少雨的情況，僅有過去同期約一半左右，也是1993年以來6至8月同期雨量最少的一年、創下27年以來雨量新低紀錄；今年上半年颱風偏少，今年至今僅有8個，少於正常值的13.4個，尤其7月沒有颱風生成也是創下紀錄。

(中時 )