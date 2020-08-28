中國人民銀行28日將進行人民幣（下同）500億元7天期逆回購操作。

據此計算，公開市場單日淨回籠1,000億元，為連續第3日淨回籠，本周則為全口徑淨投放500億元。

人行本周共進行8,100億元逆回購操作，對應全周的逆回購到期量為6,100億元。其中28日到期1,500億元，此外26日還有1,500億元MLF（中期借貸便利）到期，而17日人行已對本月到期的MLF進行了超額續做。

(工商 )