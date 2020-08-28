人行進行500億元逆回購 10:302020/08/28 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行28日將進行人民幣（下同）500億元7天期逆回購操作。 據此計算，公開市場單日淨回籠1,000億元，為連續第3日淨回籠，本周則為全口徑淨投放500億元。 人行本周共進行8,100億元逆回購操作，對應全周的逆回購到期量為6,100億元。其中28日到期1,500億元，此外26日還有1,500億元MLF（中期借貸便利）到期，而17日人行已對本月到期的MLF進行了超額續做。 (工商 ) #人行 #逆回購 #回籠 #MLF #中國人民銀行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 資金驅動 A股基金績效有撐 04:102020/08/28 投資理財 《商情》空頭回補 激勵LME基本金屬期貨全漲 10:002020/08/28 財經 住都中心首購國產署土地 永和危老整建案 奏捷 04:102020/08/28 財經要聞 50年沒回過娘家 印尼嬤慶鑽石婚 04:102020/08/28 地方新聞 不動產鑑價模型 國壽自建優於新創 04:102020/08/28 財經要聞 研學遊興起 深度行成陸趨勢 04:102020/08/28 兩岸新聞 《金融》安養信託績優 10家銀行獲獎 07:442020/08/28 財經 豐原圓環南路天橋 9月中開拆 04:102020/08/28 地方新聞 馬英九究竟看到了什麼？ 04:102020/08/28 時論廣場 特色辦學 台東偏鄉小學人數逆增 04:102020/08/28 地方新聞 財經熱門新聞 台積電老將求去真相曝光 陸廠快崩潰 7奈米機台去哪了？ - 財經 陸半導體廠爆大錢坑 2家台廠慘了 - 財經 聯發科斷貨不怕！華為搶市大砲打小鳥 台IC設計爆剩2年好運 - 財經 賣10張台積電賺3萬喊爽後 散戶看到這幕崩潰了 - 財經 華為最後逃生門被堵死 謝金河爆晶片一哥剩2條活路 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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