海樂影業（6688）旗下兩大事業體電影版權代理、演藝接力推進，搶搭政府振興經濟的三券商機。8月底開始，週週推新片搶票，包括電影《特斯拉》、《我是大哥大!!!劇場版》、《海霧》等輪番上映。

海樂7月營收967.8萬元、年增67.50％，達今年單月新高，主要受惠於「經典．潘越雲2020巡迴演唱會」，吸引近2,500位歌迷共襄盛舉，挹注演藝活動承辦收入。後續也將有韓國男團GOT7世界巡迴演唱會最終場-台北場、INFINITE隊長金聖圭Solo演唱會等，於第四季登場。

海樂總經理吳智弘表示，隨著旗下兩大事業體電影版權代理、演藝接力推進，海樂營運可望逐季回溫，扭轉上半年空窗而延宕的業績。

其中，藝fun券自7月22日上路至今明顯帶動觀影人潮，影城也在電影檔期安排上快速變動，滿足台灣小資族與暑期親子群口味，近期全台前十大票房排行榜，以國片、災難片、動畫片等類型為主。

海樂也將在9月11日推出國內首部海怪驚悚片《海霧》吸睛，除了集結華語影壇、金鐘影后及金馬影帝等演員陣容，也融合驚悚、災難、不明生物的題材，刻畫出面對極限惡劣的困境下，人性真實的寫照，絕大多數畫面包括漁村純樸、街道環境等都在台中取景拍攝，也將規劃相關衍生品、海外放映、後端版權等商機。

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