今（28）日凌晨2時許，健身網紅「館長」陳之漢才剛步出自家健身房時，突遭人連開3槍，導致右手臂、右大腿及右小腿中彈，送醫後往林口長庚醫院開刀取彈。案發後30分鐘，23歲劉姓開槍嫌犯自行前往投案，目前正在接受偵訊中，而搭載劉嫌的計程車運將也被捲入其中，面對這場槍擊案，黃姓運將說「我現在還很亂啊」！

據了解，事發前劉姓男子晚間由內湖港墘招攔計程車前往林口，抵達文化二路，先是進超商購買啤酒，在計程車內待了近30分鐘後，自行下車橫越至馬路對面，在此前並要求司機到小北百貨旁的公車站等他，並告知「馬上就回來」，而司機當時等待的位置就位於館長「成吉思汗」健身房正對面。

劉男躲埋伏長達30分鐘，待館長步出健身房後，快步上前近距離開槍，作案後快步搭上計程車離去，要求司機開到文化一路、麗園一街口後下車，自行前往派出所投案。

黃姓計程車運將無端捲入槍擊案，他表示直到聽見槍響，才意識到自己載到凶嫌。而稍早運將也抵達派出所，有媒體問及「劉男在車上狀況如何？」、「有沒有覺得怪怪的，怎麼等這麼久？」諸如此類的問題，運將僅回覆一句「我現在還很亂啊」！開槍的劉姓男子目前仍在派出所偵訊中，詳細的情況仍待警方深入調查。

(中時新聞網)