監察院長陳菊自8月1日上任，就職典禮當天祕書長懸缺引起院內關注。監察院稍早宣布，祕書長將由現任最高檢察署主任檢察官朱富美出任。陳菊表示，期盼借重朱富美長才，共同打造新監院的嶄新格局。

對於祕書長懸缺至今才定案，外界有諸多揣測，傳出是因為府院雙方對人選喬不攏，蔡英文總統曾屬意前監委楊芳婉出任祕書長，但黨內有疑義，因此人事案暫緩。

監察院今天宣布，祕書長一職由現任最高檢察署主任檢察官朱富美出任。院長陳菊表示，感謝朱富美願意承擔，將提前由最高檢察署辦理退休，前來監院任職，也期盼未來借重朱富美長才，就院務規劃與運作，與相關法規研擬等事宜，發揮所長，襄助院長，共同打造新監院的嶄新格局。

朱富美為台大法學博士、碩士，美國印第安那大學法學碩士，曾在美國哈佛大學甘迺迪學院研究，司法官學院22期結業，曾任花蓮、基隆、台北地檢署檢察官、主任檢察官，擔任檢察官超過33年，熟稔司法實務。

朱富美在擔任最高檢察署訴訟組檢察官期間，曾參與最高法院「大法庭」辯論，也曾代表法務部參與憲法法庭辯論，足見其法學素養深厚。

朱富美在檢察官生涯中，深入關心婦幼人權，在花蓮、基隆地檢署任職期間，長期參與廣播電台人權與法治教育宣導；並辦理多起原住民婦女及平地婦女被迫賣淫案件，除積極偵辦外，在結案後更追蹤、協助安置婦女；並持續著述，專硏鑑定偵查與人權。

朱富美也擔任過總統府第一局副局長、行政院參事兼組長等職務，公職歷練完整，服務期間盡心盡力、表現優異，深獲各界肯定。

(中時 )