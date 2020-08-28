中央將推數位身分證，數位化已成趨勢，台南市民卡截至7月30日止，發行78萬4000餘張，囊括一般卡（含認同卡）、學生卡、社福卡及寶貝卡等4種，應用效益及範圍、使用筆數及金額逐年攀升，台南市政府民政局預計明年推出數位市民卡，並研議整合市民卡為單一窗口辦理，規畫學生卡線上申辦為主，公所或戶所臨櫃申辦為輔。

台南市長黃偉哲表示，實體市民卡已應用於市民日常生活所需，未來市民卡如與手機結合，增加數位行動支付功能，將可提升市民卡的便利性。實體市民卡最高儲值金額1萬，數位市民卡最高儲值金額則為5萬。

黃偉哲說，目前中央將推出數位身分證，防偽功能極佳，宜多跟民眾溝通、宣導，而市民卡的數位化已經是趨勢，也是台南市政智慧化一部分，希望鼓勵更多市民及認同台南的外地人士使用市民卡，提升市民卡使用率及應用場域。

由於去年曾有議員質詢大學生無法透過學校申請認同卡，針對大學生及外地人士需要機關統一申辦一事，黃偉哲指出，希望民政局加強對服務單位或機關宣導，或是透過線上申請窗口來處理。

民政局長顏振標指出，為提升台南城市競爭力，打造台南成為文化與智慧科技兼具的居住環境，南市府104年4月1日發行「台南市市民卡」結合記名式智慧電子票證，具備小額電子錢包的功能，可用於台灣大部分公共運輸系統以及小額消費商店，並結合繳納規費、借書證等；迄今一般卡（含認同卡）有10萬3422張，學生卡41萬1298張，社福卡23萬1863張，寶貝卡3萬7589張，總計發行78萬4172張市民卡。

應用效益包括提供古蹟場域身分別優惠、社福點數、交通優惠、圖書館借閱書籍、規費繳納、小額消費等。

數位市民卡預計2021年推出，擬由一般卡或社福卡，結合手機，透過LINE Pay Money通路，滿足消費大眾在行動支付、線上消費、生活繳費、轉帳服務及福利補助等方面的需求，舉凡水電、瓦斯費、稅捐、停車費、學雜費、電信費、健保費、有線電視費、圖書館借書證、文教場所、展演門票，甚至發放結婚、育兒津貼至市民卡電子支付帳戶等。

(中時 )