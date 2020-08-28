直播》女兒大讚反傳統揭序幕 川普發表就職演說 10:352020/08/28 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普27日正式接受共和黨提名，在白宮南草坪發表演說。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普發表提名演說 「爸，有人因為你反傳統而攻擊你，但我愛你的真實，並因為充滿效率而尊敬你，」在女兒伊凡卡的介紹下，美國總統川普正式接受共和黨提名，發表了就職演說。 (中時新聞網) #女兒 #大讚 #反傳統 #川普 #發表 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 抗議非裔遭槍擊NBA罷賽 反遭川普狠酸一句 09:332020/08/28 國際 逐夢偉大之地 川普今壓軸演說 04:102020/08/28 兩岸要聞 綠擬特別預算處理 藍反對 04:102020/08/28 政治要聞 《美股》同業看不到車尾燈 特斯拉股價再創新高 09:092020/08/28 財經 股價指數期貨贏家專欄－熱錢湧 美股續創高 04:102020/08/28 證券．權證 美派偵察機亂入演習 陸發射東風快遞示威 蔡英文擔心擦槍走火 04:102020/08/28 兩岸要聞 1分鐘讀財經》川普又出重手 恐禁止半導體設備出口大陸 08:122020/08/28 財經 辯論表現變好 川普懷疑拜登嗑藥 04:102020/08/28 兩岸要聞 今年可望達4,000萬噸 陸採購美大豆衝新高 04:102020/08/28 財經要聞 川普酸NBA罷賽：反正他們收視率很爛 08:012020/08/28 體育 國際熱門新聞 美警為何狂轟非裔男7槍？初步調查結果出爐 - 國際 親兄弟輪流睡嫂子 狂生11小孩「不知爸爸是誰」 - 國際 身材火辣女車神轉戰AV 一週賺75萬 老爸挺她好好「幹」 - 國際 子彈貫穿脊髓 遭警狂轟7槍非裔男病況曝光 3幼子一句話惹心酸 - 國際 母子亂倫被媳婦當場撞破 人夫懊惱：事情就發生了！ - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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