「館長」陳之漢今（28日）凌晨2點多在自家健身房門口遭到槍擊，他身中3槍、倒在地上痛苦哀號，館長事後隨即開直播，向粉絲喊話，如果他這次遭遇不幸，希望能照顧他的老婆、小孩和母親，影片吸引眾多網友觀看，港星杜汶澤也現身留言：「一定要撐住」。

陳之漢身中3槍倒地，他身邊助理趕緊上前替館長止血，搶救過程中相當疼痛，館長多次哀號出聲，而陳之漢在第一時間指示助理在臉書開直播，館長強忍不適說：「如果這一次我不幸死的話，請大家一定要傳承我的精神，請大家照顧我的老婆跟小孩還有我的媽媽，拜託大家」。

許多網友紛紛在留言區打氣，希望館長平安無事，其中還驚見港星杜汶澤，他貼了3個雙手合十的祈禱圖案，接著心急留言：「一定要撐住」，不少網友都震驚杜汶澤也有關注館長。

其實不只杜汶澤，名嘴楊月娥稍早則在臉書發文談論此事，她感嘆冤冤相報何時了「一報還一報，以暴制暴 加倍奉還 壞了一鍋粥」，並直言開槍舉動是教壞後代「我喜歡和善有禮的社會 台灣還是個寶島」。

楊月娥臉書全文。（圖／取材自楊月娥臉書）

(中時新聞網)