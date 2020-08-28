小鵬汽車當地時間27日正式在美國紐交所掛牌上市，股價收盤大漲41.47％，報21.22美元，市值達149.6億美元。

小鵬汽車此次上市發行價為15美元／ADS，總計發行9,973萬股美國存託股票（ADS），股票代碼為「XPEV」。這是第三家在美國上市的中國造車新勢力企業。

招股書顯示，IPO前，小鵬汽車聯合創始人、董事長及首席執行官何小鵬持有約3.92億股，約佔總股本的31.6％，為小鵬汽車最大股東。小鵬汽車聯合創始人、總裁夏珩持股4.9％；董事和高管共計持股41.4％。

此外，倩碧控股持股28.1％、阿里巴巴持股14.4％，為小鵬汽車最大外部股東，其他主要股東還有IDG資本、紀源資本、晨興資本等。

IPO後，何小鵬將持股27.8％，擁有58.9％的投票權；夏珩將持股4.3％，擁有10.2％的投票權；阿里巴巴將持股12.7％，擁有14.9％的投票權。

(工商 )