全國中小學將於31日開學，防疫措施該如何制訂成為最主要的討論議題，教育部長潘文忠日前表示，開學兩周內學生進入校園要量測體溫，但不硬性規定戴口罩，對此，新北市仍維持進校強制戴口罩，而基隆市長林右昌於28日受訪指出，基隆將會依照中央的指示來進行防疫措施，新學期各校不強制戴口罩，但每天都必須落實出入校園量測體溫，家長接送、送餐等配合防疫仍要在校外進行。

林右昌指出，基隆市的疫情從一開始發生到目前為止，都非常的穩定，並都在積極的防疫管控當中，他指出，中央一定有他們的專業規劃及考量，基隆也將會依照中央的指引來進行，一方面可以確保大家的安全，市府也希望盡量維持大家的生活正常及作息正常，因此這方面跟著中央政府的決策就沒問題了。

教育處處長林祝里表示，基隆市校園防疫工作相當確實，讓學生能夠安心到校上課，家長能夠放心把小孩送到學校，她強調，未來面對疫情加強學生、家長及教職員的衛教宣導，落實勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，保持防疫社交距離及良好通風的教學環境，並鼓勵各校多利用智慧數位設備代替群聚會議等場合。

林祝里指出，若各校有物資不足之處，將視情況進行再配發，確保每校有1／4學生數的口罩、班班500ml 75％酒精的安全存量，同時也爭取中央預算及市府經費，完成補助500人以上共15間學校裝置紅外線熱顯像儀，讓學生更安全快速上學。

(中時 )