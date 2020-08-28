桃園市龜山警分局為了解轄區治安狀況及交通問題，26日晚間在龜山區公所舉辦「社區治安座談會」，事前透過32位里長協助宣傳廣邀里民參加，並由龜山警分局長陳百祿率多位業務主管到場，市警局副局長廖美玲指導。

警方表示，座談會由偵查隊隊長高英傑說明執行維護治安的取締成果，也針對暑假期間青春專案加強宣導青少年反毒、反詐、反幫派，從座談會中吸取各方意見，更能了解多變的年輕人內心深處的想法，而交通組長吳金憲提供交通事故影片、老人過馬路應注意事項，提醒民眾交通多一分注意、少一分受傷。

座談會中聽取民眾對於治安、交通提供建言，里民提問偏重交通問題例如遭職業檢舉人連續檢舉車輛違停、有沒有重複開單預防機制等問題，當場由交通組答覆，而幸福里長莊文進表示幸福社區內交通標線問題，因里長沒有提供有問題的標線照片，27日下午交通組、大林派出所親自拜訪莊里長現場交通會勘解說、解決問題，里長對於警方積極的態度感到滿意。

龜山警分局表示召開治安座談會主要是報告警方執行治安、交通方面的努力及成果，針對里民疑慮找出問題、解決問題，民眾日後若有任何建議或疑慮，都可透過派出所向分局反應，共同為改善轄區的治安與交通盡一份心力，讓龜山區更適合民眾居住優質環境。

(中時 )