第75屆聯合國大會訂於紐約時間本9月15日在聯合國總部開議,並於9月22日至26日,以及29日舉行聯大總辯論。外交部今天召開記者會說明聯大推案,外交部主任秘書徐儷文表示,今年我們一樣未請友邦提案,而是致函聯合國秘書長古特雷斯(António Guterres),敦促他秉持聯合國一再強調的包容性及不遺漏任何人等原則,解決台灣長期被排除於聯合國體系外的問題。

至於我們希望以什麼樣的名義參與聯合國?徐儷文說,我們的正式國名是中華民國,國際上通稱我們台灣。友邦替我們致函,通常對我們的稱呼是正式國名和台灣交叉使用,友邦的致函信要怎麼表達還是要看他們。

由於全球深受新冠肺炎(COVID-19)影響,本年總辯論的主題為「我們所盼望的未來,我們所需要的聯合國:重申對多邊主義的集體承諾—透過有效的多邊行動對抗COVID-19」。

徐儷文指出,為向國際社會傳達台灣人民對參與聯合國體系的堅定期盼,並促請各界正視台灣有意願、也有能力參與聯合國防疫及復甦的相關努力,政府今年推案將以此為重點,除洽請友邦繼續在聯大總辯論為我國執言外,也請友邦為我致函聯合國秘書長古特雷斯(António Guterres),敦促他秉持聯合國一再強調的包容性及不遺漏任何人等原則,解決台灣長期被排除於聯合國體系外的問題。

徐儷文進一步指出,政府今年推案的三項主要訴求具有延續性,分別為:第一、聯合國應立即採取行動解決2,350萬台灣人民被不當排除在聯合國體系外的情形;第二、聯合國不當剝奪我國人及媒體進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動的權利,應即予匡正;第三、聯合國應確保台灣有權平等、有尊嚴參與實現「永續發展目標」(SDGs)相關會議、機制及活動,並做出貢獻。

為向國際社會明確傳達我案訴求,外交部長吳釗燮在國際媒體以「攜手共創更美好的後疫情時代-臺灣可以幫忙」(Recover Better Together - Taiwan can help)為題發表專文;外交部也規劃製作短片展現我國成功防疫作為,並為國內外各界抗疫鬥士加油打氣。

徐儷文表示,政府將以「台灣為全球落實『永續發展目標』(SDGs)之重要夥伴」為主軸舉辦線上周邊活動,增進國際社會瞭解我國在永續發展及防疫等領域的成果及貢獻,並展現台灣是全球在抗疫及復甦的堅實夥伴。

(中時 )