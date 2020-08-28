據媒體報導，台灣海巡署在7月查獲一艘涉嫌非法偷渡的快艇，拘捕5名企圖偷渡來台的香港年輕人。對此，國民黨立委陳以信表示，他當初與幾位國民黨委員提案修正港澳條例，就是判斷會有類似情況發生，屆時政府將陷入兩難局面，沒想到民進黨鐵齒不修改，真的發生問題，現只能籲陸委會主委陳明通亡羊補牢，盡快提出修法版本，不要滿口撐香港的結果卻是害香港。

《香港國安法》實施以來，諸多參與香港示威人士，選擇偷渡到台灣避風頭。廣東海警26日通報，查獲一艘涉嫌非法越境的快艇，扣押10多人，有外媒指，該船因偷渡台灣失敗，被捕者都是曾參與示威人士，包括曾被港警拘捕的李宇軒。

另據《中國時報》掌握，7月中下旬，另一艘載有5位香港示威人士欲偷渡到台灣的船舶，中途因沒油料，漂流到東沙群島，被我方海巡署查獲，目前5位港人被安置在高雄，但官方低調並下封口令，禁止消息外流。

對此，陳以信在臉書發文表示，今天新聞報導有五位港青則因政治因素偷渡到東沙，目前被安置在高雄，政府不能政治庇護，又不能遣送他們回港，形成棘手問題。其實上會期結束前，他與十多位國民黨委員提案，修正港澳條例第18條，希望簡化因政治因素緊急來台港人的入境程序，就是預先判斷會有類似情況發生，屆時政府將會陷入兩難局面。

陳以信指出，不過當時蔡英文非常鐵齒，認為現有機制已經足夠，陳明通也說「一旦合法來台便可申請照顧就學就業」，現在問題果然來了！這些港青就是因為政治因素緊急偷渡來台尋求人道庇護，雖未經正常許可程序合法來台，但屬情有可原。難道蔡政府真敢依照《入出國及移民法》將他們判處徒刑並遣送返港嗎？蔡總統與陳明通真要成為人道迫害的幫兇嗎？

陳以信再指出，依據目前法律規定，港澳居民未經許可來台，須面臨《入出國及移民法》第七十四條三年以下有期徒刑或拘役與罰金之處分，並須依兩岸關係條例第十八條限令或強制出境。而目前港澳關係條例第十八條，僅授權政府對「因政治因素而致安全及自由受有緊急危害」之港澳居民必要援助。

陳以信直言，不過這個條文，對於「未經許可緊急來台尋求人道庇護的港澳居民」，並不能排除相關罰則之適用。如果真有案例發生，依法必須拘留判刑並遣送回港。因此他提案排除此項罰則，就是希望以最小程度修法，最大程度地滿足需求。

(中時新聞網)