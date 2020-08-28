時代力量決策委員會改選結果出爐，立委王婉諭獲得1071票最高票，王婉諭稍早發出聲明表示，感票投票給她的夥伴，將會把這份力量畫作實際改革的動力，因自己仍是全職的立委，認真做好每一部法案、監督每一筆預算、推動每一項政策是當前首要任務，因此不會參與黨主席的推選。

時力選委會今早公布決策委員改選結果，本次有效投票人數為2071人，實際完成投票人數為1323人，投票率為63.88％。當選名單依得票數排序如下，王婉諭、高鈺婷、邱顯智、陳椒華、林于凱、林佳瑋、張衛航、簡智翔、吳韋達、白卿芬、宋國鼎、彭盛韶、李兆立、林易瑩、林彥甫，候補：廖郁賢、曾威凱、詹智鈞。候補則有廖郁賢、曾威凱、詹智鈞。

時力決策會完成改選後，預計明天舉行首次決策委員會，並由15名決策委員推選出新任黨主席。對此，王婉諭表態將不參與黨主席推選，王婉諭表示，時力在這半年改革期中，需要一位能全心全意投入黨務運作的黨主席，帶領時力走出陰霾。

王婉諭強調，她的身分仍是全職的立法委員，認真做好每一部法案、監督每一筆預算、推動每一項政策，是當前她的首要任務。

王婉諭說，決策委員改選投票結果，只是邁向改革的第一步，期許未來的半年內讓時力能重新步上軌道、重拾人民信心，同時間她也絕對不能對於立法院的職務有所鬆懈。

(中時 )